BBB級投資級債 卡位配息潮

統計市場上BBB級投資等級債ETF近三個月績效，有六檔ETF繳出6％以上成績，其中前兩名績效更達7％以上。投信法人表示，去年歷經股債齊跌，投資等級債殖利率大幅攀升，債券資產投資價值浮現，因此持續吸引資金進駐，持續看好升息見頂之後的表現。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金經理人呂紹儀表示，從全球債券基金資金動向，也可觀察到資金持續湧入投資等級債，截至2月2日的近四周，儘管整體債券基金資金淨流入略有降溫跡象，淨流入投資等級債基金的資金，每一周仍持穩在高檔的70幾億美元，顯見投資等級債持續受到市場資金青睞。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，預期聯準會將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023的核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票，樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬，即便基本面惡化也可望表現勝出。

投信法人強調，通過ESG嚴格檢驗的企業所發行的公司債，可望更有能力穩健配發收益。觀察六檔BBB級投資等級債ETF，最近一次年化配息率，多有4％以上水準，前三高配息水準更來到5.5％以上，其中唯一符合ESG主題的BBB級投資等級債基金，根據凱基投信2月1日公告，2月除息每受益權單位擬配發0.6元，預估該次年化殖利率有機會上看7％。2月中即將迎來債券ETF配息潮，ESG BBB級投資等級債，投資價值可期。