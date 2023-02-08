多元資產基金 抗通膨、降波動

投信法人表示，市場持續反應央行鷹派言論及財報表現，加上對今年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大，投資人可藉由多元資產配置降低波動風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為55比45，股票基金方面，看好息收較佳的美國REITs以及受惠疫情商機及剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。

目前美國REITs市場整體淨值折價14％，未來一年的本益比約16倍，股利率達4％，評價上極具吸引力；最近一個月醫療ETF資金流入規模仍居前，高盛調查顯示73％的投資人認為醫療股在今年將跑贏大盤。債券基金方面，則看好體質相對穩健的Fallen Angel債券基金。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，因公債殖利率與股息殖利率的利差擴大，顯示債市投資價值優異、投資人買進債券的誘因提升。今年投資風險意識一定要有，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，預期聯準會政策將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間，相信利率攀揚的走勢已幾乎告一段落，拉長存續期鎖住高殖利率水準將是今年的核心策略之一，看好高品質債券投資前景將優於股票，樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬，即便基本面惡化也可望表現勝出，此外，一旦市場信心改善，股票資產亦有可增加收益與報酬的機會。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘建議，納入產業景氣循環指標，尋找本益比遭低估標的擇優布局，題材上較看好如能源、金融等防禦性持股，並可關注減碳、永續相關題材，採取多元布局策略，妥善分散風險，打造進可攻退可守的資產配置。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷強調，高通膨與強升息的影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機，次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望，也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債，降低投資組合波動度，採取次世代多重資產投資策略，讓投資更給力。