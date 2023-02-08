三利多撐腰 生技基金今年牛市可期

金兔年開春投資市場氣氛不同，告別疫情影響，隨著市場解封開放，全球股價指數皆持續墊高，而生技類股由於擁有專利治療技術的優勢產業發展快、帶動併購熱潮，再加上監管制度寬鬆，支持更多研發創新等三項利多加持更是投資看好項目之一，法人看好今年生技類前景，建議加碼續持。

據統計，由投信投顧分類全球股票型的生技基金類別來看，富蘭克林華美生技基金無論是近一個月、近六個月，甚至年初至今，表現皆名列前茅，居同類型第一，近六個月漲幅更高達8％，勝過同類型平均跌0.55％，自去年5月19日成立以來漲幅達11.6％，表現優異。中長期看來，生技基金更有投資機會，建議能持續布局。

根據資產管理業者分析，生技產業今年匯聚三大利多，首先，認為生技領域快速發展，如在阿茲海默療法、心血管、代謝疾病、發炎、纖維化等治療方面技術持續創新，生技產業正處於爆發期。

其次因專利斷崖將至，激勵併購熱潮延續，「專利懸崖」顧名思義，指在經歷一段平穩路段後隨即面臨的陡峭斷崖；代表企業原本優渥的收入會因專利失效而急速下降。為了與此市場環境現象抗衡，企業間吹起大舉併購的風潮，其原因不外乎合併互補優勢資源，如核心專利技術、優質管理及規模經濟等，大企業併購小企業，以達到穩固市占率並朝企業永續經營的方向邁進。

其三由於新冠肺炎疫情2020年初大爆發後，政策監管制度也隨之漸見寬鬆，將支持更多醫藥研發創新。專家進一步解釋，認為隨著基因治療技術快速推進，今年FDA將面臨一系列關於基因治療與基因編輯的新藥模組與決策，從過去幾年FDA在核准新藥與技術的比例持續上升，審查未通過與暫停臨床情況下降，整體監管制度上轉為寬鬆，並鼓勵整體產業創新，生技產業將持續蓬勃發展。

疫後生技產業已經成為各國軍備競賽的必要項目之一，各國都加強部署，並提供政策支持生技醫療產業發展，加上對慢性病及重症使用需求之重要，生技醫療具利基點及市場剛性需求，故投信業者建議投資人不妨從現階段開始定期定額，或逢低分批布局加碼，以爭取中長線獲利爆發的成長空間與機會。