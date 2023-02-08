醫療股物美價廉 補漲點火

根據調查，經濟學家預期未來一年內美國衰退機率為65％，代表各國未來軟著陸的可能性較低，全球醫療指數本益比回升至17.6倍，但與去年初的20倍相比仍不算貴，考量預期ROE達25.5％，僅須支付17.6倍的本益比，仍屬物美價廉。

投信法人指出，就財報表現來看，醫療股去年第四季財報高達71％的比重超出預期，明顯較美股大盤的42％為佳，由於醫療股財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，醫療與藥品等價格漲幅長期高於整體通膨，奠基於醫療保健產業的剛性需求，長線具成長動能。醫療產業目前不但是全體共同基金超額配置最多，也是2022年第三季以來加碼最多的產業，資金簇擁之下，醫療產業的超額配置達2.7％，為2014年以來最高。

以最近一個月來看，醫療與生技ETF資金流入居前，細分醫療子產業來看，市場長期超配健保公司，今年則加買生技，反應市場資金追求穩定與防禦的需求。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨佔優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，且在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐強調，市場對醫療產業的聚焦已由COVID-19疫苗及治療藥物，轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，將為整體產業帶來創新商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕說明，根據過往統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。生技族群因臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下，長多趨勢不變。

鋒裕匯理投信預期，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市佔規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。