油價 美元走強 短線恐承壓

美國1月非農就業人數增加51.7萬人，為六個月以來最大增長幅度，失業率下滑至3.4％，創逾53年半以來最低，法人表示，在就業數據強勁，預期仍有升息壓力，在美元上漲及短期原因仍處於供過於求之下，油價短期將承壓。

從近期期貨價差數據顯示，原油市場現階段仍處於供過於求現象，以美國西德州輕原油期貨價差為例，近遠月價差目前為0.48％，是近一年正價差幅度最顯著的時候，顯現原油供需市場呈現供過於求現象，這也迫使油價近期承壓下跌。

中長期油價走勢來看，富蘭克林證券投顧認為，經濟衰退影響需求前景的擔憂可能持續影響油價表現，但只要不陷入嚴重衰退，對於需求帶來的衝擊應相對可控，且大陸經濟重啟的速度較預期更快，疫情高峰過後的需求回升前景可期，亞太各國逐步開放邊境也將推升航空用油增加，諸多因素將支撐原油需求成長，包含國際能源署、美國能源資訊局與OPEC三大機構皆預估今年原油需求將較去年每日增加逾百萬桶，顯示中長期需求仍具韌性。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，地緣政治衝擊能源供穩定性，凸顯歐洲過度仰賴俄羅斯能源政策需要再調整，但主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標。

另一方面，歐盟從去年12月起 全面禁止海運俄羅斯原油，預期今年第一季供給受影響將達100萬桶／日。美國頁岩油生產商資本節制加上供應鏈問題無法大幅回復的產量。

康和投顧總經理黃詣庭指出，美元指數上漲，更加形成商品價格之壓力。

由於投資人對升息及經濟擔憂，且原油庫存連續六周增加，油價短線承受壓力連跌二周，未來仍須留意聯準會利率決議，雖然聯準會主席鮑爾先前提到通膨減緩，但強勁就業數據公布後，聯準會預期今年3月、5月仍有個升息1碼的機率，升息預期將成為美元強勁支撐，技術面觀察，油價短線預期打底，中長線仍需觀察聯準會升息路徑及美國經濟數據，若經濟數據衰退可能推動聯準會結束升息週期，有利於油價表現。