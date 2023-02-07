金價下檔有撐 打帶跑操作

升息已近尾聲，金價後市有機會漸入佳境，法人表示，就歷史統計資料分析，自1988年以來的五次升息循環，在最後一次升息後的三個月，金價有四次上漲，上漲機率80％，平均漲幅達4.07％。

期元大S&P黃金ETF研究團隊表示，美國勞工部上周五公布，1月非農就業新增51.7萬人，遠勝經濟學家預估的18.5萬人，失業率則小幅下滑至3.4％、創53年低點，顯示就業市場成長強勁，造成投資人對最後一次升息時間的預期由3月延後至5月。

黃金是各國央行最重要的外匯儲備之一，期元大S&P黃金ETF研究團隊認為，但相對貨幣或公債，黃金最大的差異在於無法孳息，因此當預期利率上升時，黃金將因為相對缺乏魅力而導致價格下滑。

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，雖然升息終點由3月延至5月、終端利率由4.75％至5.0％上移至5.0％至5.25％，對於短線多頭氣勢恐略有打擊，不過重點在於能否消弭不確定性。只要市場能夠達成共識，價格動能終將回歸中期趨勢。評估在升息漸趨終點的情況下，投資人不需因短線訊息而過度悲觀，但升息末端投資情緒易受各項數據影響而造成市場波動，投資前要注意風險，提醒須善設停利停損點。

富蘭克林證券投顧預期，美國通膨持續滑落，市場認為年內通膨有望持續降低，與此同時，美國薪資增幅也在降溫，同樣有助減輕美國的通膨壓力，但目前的通膨水準可能仍未降至聯準會可接受的位置，加上美國公布意外強勁的就業和服務業景氣數據，讓市場預期聯準會可能仍需維持鷹派立場，金價本身也在近期大漲後面臨過熱疑慮，近日出現了獲利了結賣壓。主要央行貨幣政策立場若繼續保持鷹派，仍可能持續加劇經濟衰退擔憂，進而可望刺激黃金避險需求，金價下檔也應有撐。

若未來主要央行貨幣政策隨通膨放緩而轉鴿，富蘭克林證券投顧強調，這也有助催生金價中期上升行情，惟在聯準會仍處於升息週期下，金價的潛在壓力並非完全消散，搶短的投資人應以「打帶跑」策略操作黃金，並隨時留意出場時機，可在獲利超過5％至10％時，伺機獲利了結以守住資金。