FED轉調唱鴿 投等債行情上揚

美國聯準會公布最新會議結果，宣布升息1碼，改唱溫和鴿派基調，進一步放緩升息腳步。投信法人表示，聯準會利率政策方向大致與先前市場相同，預計3月及5月各再升息1碼，隨著升息速度放慢，看好投資等級債券上漲機會。

瀚亞投資表示，相較去年充滿技術面的挑戰，今年利率環境可望相對穩定，看好投資等級債表現空間；另與對成長敏感資產相比，投資等級債健康的基本面、良好的信評展望及歷史低點的債券價格，均有助於降低成長獲利趨緩的影響，投資等級債的優質收益應可吸引更多想降風險的資金，也可望受惠於升息接近尾聲的環境，更能有效掌控風險並囊括甜美收益。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊強調，聯準會雖釋出溫和鷹派轉鴿調的投資氛圍，但利率將持續高檔、美國經濟衰退風險仍存，看好投資等級公司債將受惠於升息接近尾聲的環境，同時不漏接市場上漲機會，及達到風險分散效果。

從資金面來看，去年投資等級債發生有紀錄以來最嚴重的資金流出，但自10月利率反彈後吸引大量資金回流，顯示需求出現反轉向上的跡象；此外，投資等級債利差由10月的高點回落，亦顯示景氣預期轉趨樂觀，有利投資等級債券價格走升。投資等級債在估值和基本面方面，也相對於風險性資產更具有優勢，隨著經濟軟著陸可能性大幅提升，帶動市場對於企業與總體環境前景預期趨於樂觀，市場風險偏好升溫，令投資等級債報酬率表現自10月份以來持續走強。