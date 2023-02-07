新興亞股漲跌互見 台股最吸金

美就業指數依舊強勁，引發市場再次擔憂美國聯準會的政策走向，新興亞股漲跌互見，台股強勢吸金力最強，聚焦具長線趨勢及政策支持的產業，長線資金則可趁回檔布局台股基金。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，外資持續買超台股，結構呈現價漲量增的態勢，擺脫去年成交量較為低迷的困境，估計台股短期表現仍相當值得期待，若動能能持續，將有機會挑戰「萬六」大關，市場信心雖已回溫。但受近期美國勞動市場表現超乎預期強勁，投資人對升息終點及今年降息可能性存疑，短期大盤走勢可能較為劇烈，短線操作上宜謹慎小心。

張圭慧指出，OECD領先指標以近期完整數據觀察，約近9成經濟呈現放緩情況，以歷史時期估計，期間將持續6至9個月，這波起始點為去年9月，推估景氣最快將於今年5月開始回升，建議可逢低分批布局，以具長線趨勢及政策支持的產業為主。看好族群包括半導體、綠能、電動車等，在景氣復甦時，估計這些題材的反彈動能也會較為強勁。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，其他亞股表現，越南今年1月PMI較去年12月提升，且新出口訂單也首次於近三個月來出現增長，今年大陸放寬限制的條件下，市場需求有望轉強提振產出，多數業者對於未來產出抱持樂觀態度。