兩利多 新興美元債有潛力

去年美元債市受鷹派升息衝擊跌幅創紀錄，各主要債券指數殖利率多來到高檔，不過隨通膨降溫，帶動資金開始回頭布局。投信法人表示，若通膨持續趨緩，將使央行態度轉向，投資等級債券可望有表現機會。

FH新興企業債經理人許忠成表示，通膨下滑趨勢成形，推估聯準會貨幣政策將有轉向機會，加以景氣放緩，對美元投資等級債都是利多。選擇美元投資等級債應首重殖利率，殖利率越高，意謂美國轉向降息時，潛在的資本利得空間越大，就目前現況來看，新興市場美元投資等級債將是首選。

據統計，目前各主要美元債券指數殖利率當中，以新興市場美元投資等級債6.3％居冠，其次為美元BBB等級公司債6.1％、美元A等級公司債5.2％。若以價格波動度分析，新興市場美元投資等級債近一年、近三年波動度約在10％，低於美元BBB等級公司債、美元A等級公司債13％至15％。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健認為，基金在利差存續期和利率存續期部分均採取加碼的配置。總體經濟環境讓人保持審慎，但看到了投資機會，基金保持一定的現金部位，以便於在債券價格出現明顯低估或是新發行債券具備投資吸引力時，能夠增加投資。基金將繼續在主權債、類主權債和企業債領域尋找有吸引力的標的。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，大陸宣布結束清零政策，同時也開放邊境，有利加速供應鏈緩解及提振大陸經濟表現。隨著美國聯準會進入緊縮政策的平穩期，預期對新興亞洲市場與全球金融環境的負面衝擊將有所緩解，2023年債券發行量將溫和上升。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊強調，公司債與新興市場債等風險債券指數受惠利差收斂而於春節期間價漲。大陸結束動態清零政策，在寬鬆貨幣政策與財政政策帶動下，經濟可望迎曙光，市場情緒轉佳，亞洲非投資等級債券可望受惠。