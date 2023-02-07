投資信心回歸 台股部位提升Beta

去年全球金融市場受戰爭、通膨與升息影響，震盪幅度大，第一金小型精選基金與第一金店頭市場基金經理人許維哲去年在基金操作上採取防禦策略，偏重價值型投資配置，今年以來全球金融市場表現出乎預期，投資人信心回歸、希望滿檔，年初以來外資買超同步加持，今年的基金操作風格將有調整，投資策略將提高投資組合Beta，偏重個股成長與獲利動能。

第一金投信旗下第一金小型精選基金與第一金店頭市場基金，於國內中小型基金與上櫃股票型基金短、中、長期績效皆位居前二分之一排名，操作表現亮眼，兩檔基金同為第一金投信股票投資部門基金經理人許維哲所管理。

許維哲說明，目前整體經濟環境，與去年底各大投資機構的預期並無不同，市場持續關注經濟軟著陸、利率可能維持高檔一段時間，不過，投資人的信心確實沒有去年如此悲觀，資金行情拉抬年初以來的金融市場股價表現，包括元月份日圓購債再加大力道，聯準會2月1日雖再升息1碼，但聯準會主席鮑爾對於金融環境轉寬鬆情形不以為意，他強調看重長期趨勢變化，鮑爾偏鴿態度使得整體資金行情樂觀，帶動今年包括亞幣在內等新興市場貨幣走升、美元回弱。

許維哲認為，從美國公佈1月美國非農業就業人數超出預期，失業率下滑至3.4％，為53年來的低點等，服務業等勞動力持續提升，使得美國在今年降息的可能性並不大，利率可能維持在高檔較長時間，股價反覆區間震盪偏多趨勢格局，今年的操作將會提升投資組合Beta值，挑選受惠景氣復甦、大陸疫後消費受惠標的等，投資主軸相對看好半導體、電動車、生技與零售等產業。

目前科技業與傳統產業的景氣復甦不同調，許維哲說，科技業仍面臨裁員與庫存調整，不過，傳產、服務業，如餐飲、旅遊、基建等產業的用人需求則回復成長趨勢，台股投資鎖定產業復甦題材。此外，股價可望呈現大區間波動，但再破底的機率應不高，第一金投信建議投資人，今年台股基金不妨採取定期定額、回檔布局的策略，以掌握產業復甦、景氣修復的行情動能與中長線獲利機會。