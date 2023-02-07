龍頭廠領漲 全球股基金歡騰

全球股市多頭展開絕地大反攻，包括特斯拉等股票大漲，帶動全球股票型基金績效跟著「基」昂。據統計，近一個月MSCI世界指數強彈7.11％，而境內外前十強全球股票型基金同期績效在選股之下，表現更為優異，漲幅從近8％至近19％之多。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮指出，美國聯準會如預期宣布升息1碼，聯邦資金利率達到4.5％至4.75％目標區間，且在主席鮑爾表示通膨確實開始降溫，美國經濟仍能維持正成長的談話激勵下，美股再度收漲，也帶動全球股票資產的投資情緒回溫。今年企業獲利預料將不若過去強勁，有利於較具競爭力的龍頭產業或企業脫穎而出，特別是經歷升息循環挑戰仍可持續維持獲利成長的標的。

非必須消費的精品龍頭大廠前景展望也相對看好，根據顧問公司貝恩估計，大陸國民的精品支出從2019年占全球個人精品市場的33％，大幅降至2022年的17％，隨著大陸疫情放鬆管制，預期高端消費者將於今年展開報復性消費，進而推升精品產業股價成長，包括路易威登、愛馬仕等將率先受惠。

葉家榮認為，看好下半年經濟有望逐步擺脫頹勢，在股價先行反應的預期下，投資人不妨將投資目標聚焦在非核心消費如電動車、精品產業，以及資訊科技、醫療保健等具高成長特性的標的，並逢低分批布局。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒強調，根據中金證券資料顯示，目前A股12個月前瞻本益比僅10.4倍，相較全球市場整體估值，評價面具有吸引力。加上目前股市市值佔全球股市市值16.6％，但在MSCI綜合世界指數中僅占3.7％，顯示出大陸股市目前在國際指數中的代表性仍嚴重不足。

另鑑於全球法人機構投資者對大陸股票的持股量處於超過五年來最低水平，顯示未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。至於在產業布局方向，現階段重點為電動車、高端消費、原物料及房地產相關產業。