市場底部確立 陸股可趁勢加碼

近期大陸市場利多政策頻傳，市場情緒有所回升，包括重點城市疫情防控政策進一步優化、降準、地產行業再融資政策放寬、聯準會開始縮小升息幅度，激勵陸股近期成交額、成交量也從底部回升。當前雖然經濟尚未明確好轉，但市場底部已確立，未來一旦政策超預期推出，均有望為陸股帶來催化劑，建議可趁勢加碼。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，短期利多政策仍是陸股市場表現的支撐，預期後續仍可望持續看到政策發力，政策托底將有望帶動市場進一步回暖。中期企業盈利才是支撐股市的重要因素，今年企業盈利將有望出現改善，並於第二季迎來拐點，市場一般會領先於基本面，但不會脫離基本面，將帶動市場持續反彈，陸股底部或已浮現，建議趁勢布局。

兆豐中國內需A股基金研究團隊指出，大陸封控鬆綁下，將對內需市場注入重大利多，若加上大陸貨幣政策走向寬鬆態勢，搭配官方持續釋放財政刺激下，陸股將具備反彈的投資潛力。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒認為，根據中金證券資料顯示，目前大陸A股12個月前瞻本益比僅10.4倍，相較全球市場整體估值，評價面具有吸引力。加上陸股市值佔全球股市市值16.6％，但在MSCI綜合世界指數中僅占3.7％，顯示出陸股目前在國際指數中的代表性仍嚴重不足，未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。

中信中國50ETF經理人詹佳峰分析，春節消費數據顯示大陸解封後的消費力道穩健，可關注消費相關類股後市表現，尤其互聯網族群先前受到政策影響走弱，然近期利多政策再現，反彈動能強勁，兔年機會偏多，投資人可開始入手以大陸電商為題的ETF，對於想短線波段操作的投資人，則可布局正向2倍槓桿的ETF。

展望後市，大陸政策轉向就是最大利多，大陸互聯網、消費概念偏多，短期表現值得期待，長期可望延續動能，投資人加碼布局時刻降臨。