年後除息紅包來了 9檔ETF逾5％值得存

年後紅包來了！2月ETF除息秀將盛大開演，因為1月過年，許多ETF都延到2月配息，為了不讓國泰永續高股息（00878）年化殖利率估6.3%專美於前，26檔債券型ETF都拼了！以凱基ESG BBB債15+（00890B）年化殖利率上看逾7%最高，群益7+中國政金債（00794B）也預估達6%，總共9檔債券型ETF皆估有逾5%實力，是存股族不錯的選擇。

依投信第一階段公告推估，總共9檔債券型ETF年化殖利率估逾5%，依序為凱基ESG BBB債15+上看7.04%最高、群益7+中國政金債6%、國泰A級金融債5.5%、國泰A級醫療債5.4%、元大10年IG銀行債5.36%、FH新興企業債5.3%、中信優先金融債5.2%、群益15年EM主權債5.06%、中信高評級公司債5.01%。大多在16日除息，僅FH新興企業債在23日除息。

據凱基投信公告，00890B每單位擬配息0.6元，預估年化殖利率上看7.04%。最晚需下周三（15日）買進，將於3月24日發配息。

上半年債券表現將勝過股票，首選公債與投資等級債

00890B經理人呂紹儀指出，在上半年經濟成長放緩預期下，通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業，其公司債擁有健全財務體質，違約風險低，更有投資吸引力。尤其是去年歷經股債齊跌，債券殖利率大幅攀升，投資人可趁低分批布局，一手領債息、一手預約潛在資本利得。

00794B經理人曾盈甄表示，去年金融市場震盪，但大陸政策金融債具高信評和高債息優勢，與國際資產相關性低，波動也低，是另類避險選擇。再加上去年10月底，大陸國債已納入富時世界國債指數，預期陸債投資需求將升溫。

還有法人認為，可從景氣、升息角度來挑選ETF，上半年債券表現將勝過股票，首選公債與投資等級債，而股票則優先關注績優股，還有現金股息、低波動等標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）