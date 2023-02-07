強運ETF是它 5檔高股息不到20元輕鬆存

高股息ETF備受存股族歡迎，除了股息殖利率動輒5%以上，遠高於台股平均；與投資高息個股相較，由於成分股有數十檔，更能分散風險、安心穩健長期持有。

據投信投顧公會統計資料，2022年國內ETF基金整體規模衝高至2.33兆元，總受益人數來到568萬人，較2021年底的388萬人大幅增加46％。

2022年台股ETF規模大增，除了掛牌的ETF數目增加外，主要來自於明星ETF規模成長。其中，國泰永續高股息(00878)暴增逾千億元最多，2大國民ETF元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)，全年合計增加1,326億元居次。

高股息ETF受投資人追捧，投信業者持續推出相關ETF，鎖定存股族。去年上市的包括永豐優息存股(00907)、凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息(00919)、大華優利高填息30(00918)等4檔。還有熱騰騰今年1月13日剛掛牌的兆豐龍頭等權重(00921)。

等權重配置，可避免過度集中單一個股

這5檔ETF除了訴求高股息，由於掛牌不久，股價都還在掛牌價附近，清一色不到20元，比已經漲多的老牌ETF便宜不少。

00921訴求掌握台股龍頭企業、經營績效優異或長年連續配息的公司，採等權重配置，避免過度集中單一個股。上月13日以15元掛牌，搭上台股春節後反彈行情，目前漲幅超過2%。

兆豐金表示，兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF，追蹤「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，回溯歷年平均報酬率及上漲機率比台股大盤更高，且遇到股市修正階段，更可透過等比例投資各產業龍頭股，分散產業波動，較市值型ETF更多樣化，後市表現值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

延伸閱讀

台積543是高點?杜金龍斷言1事 點名2檔逆風

最飆台股ETF 半導體稱霸四強

投資訊號浮現 3大債逢低卡位