汽車銷量復甦 電動車最看好

研究機構統計，類比IC正在擴大資本支出，未來車用晶片短缺可望逐步改善，市場預估年全球汽車銷量將達8,520萬輛、年成長3.5％，可望重回正增長態勢，電動車更看好。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，去年第三季起，大陸在購置稅減半及新能源車優惠補助政策加持下，銷售呈現快速復甦，加上防疫解封，預期將有助全球供應鏈順暢。市場預估，今年全球電動車銷售量將挑戰1,500萬輛、年成長45％，銷售額將達4,628億美元、年成長20％，智能車為成長性最明確的產業。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，在美國、歐洲、日本、大陸等地先後訂出禁售燃油車的政策與時程，運具電動化將是移動工具發展之主流趨勢，在電動車市場需求持續增長下，市場預估2036年電動車的銷售占比將超越燃油車。相關供應鏈商機龐大，軟硬體皆有投資亮點，包括馬達與電控、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車中心等等，可望續獲市場資金青睞。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在人口爆炸及氣候變遷的時代，環保問題成為當務之急，各國政府也大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，電動車是最主要的受惠產業；另外，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也因此造就無限商機。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲預期，1月美國CES消費電子大展，出現更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱等；此外，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原強調，全球零碳排共識下，對於有助減碳、低碳的相關產業產生助益，尤其電動車在各國政府政策大力支持下，加速產業發展。近年新創公司與傳統車企也積極投入搶食電動車市大餅，預期2023年可望持續保持偏強增速。