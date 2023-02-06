升息尾聲 法人：REITs有機會迎榮景

去年跌深的REITs，隨美國通膨和薪資數據均出現有利的發展，今年來出現一波反彈走勢。法人認為，REITs在短線上仍可能面臨壓力，但長線來看，隨聯準會升息周期逐漸進入尾聲，抵押貸款利率可能在今年緩步下滑，有助改善REITs投資人信心。

富蘭克林證券投顧表示，就REITs次產業看，租屋需求仍持穩，有助繼續支撐住宅租金，而疫後經濟也有利於零售、酒店／渡假村等市場持續復甦，工業市場則持續受益於電商需求、供應鏈重整、製造業回流（Re─shoring）等趨勢，加上REITs屬穩健型資產，長線布局REITs仍對穩健型投資人而言是不錯的選擇。

若擔心REITs短期呈現震盪，建議可持續定期定額投資，除可達到資產分散之功效外，在低檔分批投資還可增加單位數，而因REITs股息來源是房租，單位數愈多，收取的房租收入也將愈多，因此相當適合偏愛配息的投資人。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，主要央行最鷹派時期已經過去，在貨幣可望趨於寬鬆下，對於各類資產普遍有利，利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，對REITs最為有利，一旦Fed啟動降息循環，將為REITs迎來大多頭，建議投資人現階段可分批布局相關基金，尤以Fed利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷認為，去年REITs落後大盤的表現剛好給投資者創造逢低進場機會，今年初REITs平均以低於淨資產價值（NAV）、內在價值18％的價格進行交易。觀察歷史經驗，當REIT的估值顯著低於其淨資產價值時，投資者可藉由布局該類股從中獲利。

預期今年是經濟波動劇烈的一年，面對經濟不確定性，上市房地產公司的股票將處於領先大盤的有利形勢。在經濟發生和緩衰退的假設下，預期今年的房地產股票可以達成4％的價格增長，相對於普遍下調的公司營收，表現更加亮麗。