資金簇擁 亞洲股市有望輪漲

去年新興市場最大的變化就是美元不再強勢，隨著美元轉弱，去年被壓抑的新興市場可望迎來反彈，亞股元月行情明顯，農曆出後漲勢續彈。法人表示，由於亞洲各國家今年的經濟表現維持強健的增長預期，亞洲各地股市有機會輪流上漲。

中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，隨著亞洲最大經濟體─大陸疫情解封，大多數人從「陽過」變為「陽康」，帶動整體亞洲內需消費復甦。大陸在新興市場指數中的權重最大，並與其他新興市場有著密切的貿易聯繫，隨加速放寬防疫政策，雖短期消費動能仍受壓抑，但歷經三年的清零政策及疫後的「報復性消費」推動下，快速復甦的龐大內需需求，讓大陸經濟增速有望逐季走高且應對整體新興市場有利，建議投資人可進場分批布局。

蘇皓毅提到，其他在今年度值得關注的新興亞洲股市還有東南亞股市。東協各國的出口、製造業因大陸封城、中美貿易仍舊緊張的環境下，持續展現出相當的韌性，許多資通訊訂單、製造業投資項目如半導體、電動車等，加速轉向當地供應鏈並促進經濟持續發展，且隨著國際旅遊逐漸回到正軌，也帶動民間收入好轉，使外銷與內需同步得到提振。 富蘭克林證券投顧認為，新興市場成長動能具韌性，尤其基於近期防疫政策鬆綁經濟重啟，受壓抑的需求獲得釋放將推動大陸今年成長動能加速，春節期間消費與旅遊回升狀況即預示經濟前景改善可期。