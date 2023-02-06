陸股春季躁動行情來了

陸股春季躁動行情，統計2009年至2022年14個年頭，陸股上漲機率皆在5成以上，中証500、萬得全A、中証1000等指數上漲機率更高達9成以上，上証指數上漲機率亦將近8成，且過去二年躁動行情平均漲幅達13.54％。投信法人預期今年陸股在解封、貨幣寬鬆、股價處於相對低檔等有利條件下，第一季春季躁動行情持續看俏，建議逢低布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，2010年至今春季躁動大多數始於春節前，平均持續36.4個交易日（約兩個月），結束時間大多在2月底至4月中上旬。

就成交量分析，歷史上春季躁動從醞釀到上漲往往會經歷先縮量後放量的過程，啟動前十個交易日平均成交額，比啟動前二個月縮量20％左右；行情啟動後十個交易日平均成交額，比啟動前10個交易日的平均成交額，會放大25％。如果以三分之一作為春季躁動啟動時點，啟動前縮量達23％，啟動後放量25％，歷史平均水準接近。

葉宇真指出，大陸穩增長政策力度加強，人民銀行、銀保監會發佈通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。

去年12月以來多地地產需求側政策都有所放鬆，如廈門、南京、東莞等地，其中東莞放鬆限購後首周成交量環比大漲950％。統計至今年元旦，30大中城市商品房成交面積當周同比降幅收窄至-0.16％，100城土地成交規模同比轉正至0.4％，地產基本面邊際回暖。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷認為，目前市場共識為通膨迎來拐點，美國進入衰退，聯準會有望一季度末停止加息，因此美債利率向下及美元轉弱。分歧點在於美國是否陷入深度衰退才會倒逼聯準會降息。大陸優化防疫政策及地產政策可望釋放大陸潛在需求，去年拖後腿的消費及地產，今年成為重點修復方向，居民超額儲蓄高達人民幣6兆釋出，經濟復甦可期。

隨大陸疫情影響有所下降、穩增長政策效果的逐漸顯現，生產和消費場景正在逐步修復，近期出行數據顯示全民航客班量已恢復至2019年疫情前的60％以上、全國整車貨運流量修復至疫情前的96％左右。人口流動正常化是經濟正常化的前提，雖然經濟數據修復可能仍需時間，但投資者信心較2022年有所提升，股票市場表現向好。隨美國通膨數據趨緩，聯準會升息節奏將放緩，市場風險偏好改善，成長相關板塊可望領漲指數。