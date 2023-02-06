債市絕佳甜蜜投資機會浮現

通膨戰尚未終結，今年市場波動仍大。國泰投信總經理張雍川指出，今年依舊是難以捉模的一年，只抱股票波動難料，倒是債券基金反而見到較清晰的市場態勢，聯準會去年至今累計升息18碼，除非通膨再高漲，否則再大幅升息的機會不大，建議投資人透過布局經濟體質較穩健的美歐成熟市場，且鎖定有明確到期日、存續期間較短、收益率穩健的目標到期債券基金，獲取比公債較佳的收益率，還能預先掌握債市步入利率轉折點的絕佳甜蜜投資機會。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴指出，要挑穩健的目標到期債基，提高持債投資成效，應留意三大買債心法力，一是挑體質穩健的市場及企業：今年尤其上半年市場波動大，風險評估須列入關鍵考量因子，故建議以違約率較低的美歐成熟市場為主。

二是選信用評級較高的投資等級債券：觀察截至1月31日止，ICE美銀美國投資級債券指數的持有至到期的殖利率逾5％，不僅優於公債，且過去10年投資級債幾近零違約，有助提供穩健債息，甚至有資本利得回報可期。三是看持債是否為優先清償的主順位債券：持券以主順位或資產抵押債為主，才能擁有優先受償的權利，價格波動通常較次順位債及股票小，可為持債者提供更多保護力。

吳艶琴強調，雖然投資債券需考量市場利率風險，也就是當市場利率上升、債券價格下跌所帶來的損失。不過好消息是，「目標到期債券基金」的投資策略為持有至到期，即使期間債券價格受利率影響而波動，但只要持有至到期日，債券價格就會回到面額，如此可巧妙避開市場利率風險，讓投資人買債抱債更安心。

國泰投信觀察，國際重量級法人近期皆以買入投資級債券並持有至到期，為主要投資策略，這與目標到期債券基金的佈局邏輯不謀而合，建議投資人效仿法人投資策略，可留意國泰投信2月6日至2月17日推出的「國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金」。

該基金聚焦歐美成熟市場、鎖定國際知名大企業發行的高信評投資等級債券，違約情形相對低，加以持債存續期間偏短（低於4年），將利率波動的影響降至極低，且最低新台幣3萬元，一次輕鬆買到逾50檔好債，並鎖住當前殖利率來到2008年以來相對高水位的投資級債收益機會。