布局多重資產 力抗黑天鵝

升息、通膨與地緣政治多方議題導致去年股、債齊跌極端狀況，投信法人認為，今年須關注包括通膨見頂回落情形、經濟衰退還是軟著陸，由於風險因素仍多，投資人可藉由多元配置降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，美國經濟衰退機率上升，長短天期公債的負利差來到40年最深，預期今年殖利率曲線將會逐漸趨平、回歸常態。因公債殖利率與股息殖利率的利差擴大，顯示債市投資價值優異、投資人買進債券的誘因提升。今年投資風險意識一定要有，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，股債比可調整為55比45。股票相關基金，看好息收較佳及受惠疫情商機和剛性需求，且不受景氣影響的醫療保健基金。債券基金方面，看好體質相對穩健的Fallen Angel債券基金。

施羅德投資全球多元資產團隊主管Johanna Kyrklund認為，體制轉型為投資環境帶來嶄新觀點的需求，在經歷40年的通貨緊縮週期後，許多投資人為了適應高通膨環境而感到陌生。高通膨環境意味著需要改變對固定收益型產品的看法，例如在未來一段時間，隨著貨幣政策收緊，債券殖利率也隨之提高，現在投資債券的理由在於收益率。

體制轉型不僅事關通膨和利率，科技技術的投資大幅增加、供應鏈和能源政策的結構性變化，將在新一波的企業潮流中創造機會。

野村環球時機多重資產基金經理人黃奕捷強調，高通膨與強升息的影響力已逐漸淡化，現在正是逢低布局的好時機，次世代多重資產投資策略既滿足投資人追求未來主流趨勢股的渴望，也藉由布局高信評投資級債與高品質非投資級債，降低投資組合波動度。由於市場在反轉向上階段仍將持續波動，建議採取次世代多重資產投資策略，能讓投資更給力。