投資訊號浮現 3大債逢低卡位

美國聯準會上周宣布升息1碼符合市場預期，雖同時暗示緊縮或會延續，不過升息速度的放緩仍使市場風險情緒轉佳，激勵主要債市表現。根據美銀最新統計顯示，過去一周包括投資級債、新興市場債與非投資級債等皆迎來資金淨流入，資金動能回溫。

安聯投信表示，美國聯準會最新利率決策會議升息1碼，雖聲明暗示利率仍可能升高，但市場也解讀升息周期將逐漸走向盡頭，相關升息放緩的訊號，也使市場對經濟軟著陸的期待升溫，風險資產相應受惠。

觀察全球主要債市，在美國10年期公債殖利率單周走升下，部分政府與通膨相關債券走跌，信用債則是大多收紅，其中又以非投資級債、與股票連動度較大的可轉債漲幅較為明顯。

安聯投信海外投資首席許家豪認為，雖聯準會此次會議聲明中仍提及不宜過早放鬆政策、目前利率水準尚未達充分限制水準，但與過去數次聲明比較，仍有兩點不同。首先是通膨仍在高位但已進入減緩進程。

其次是雖可能會繼續升息，但較激進升息步調的必要性已有降低，後續將關注對貨幣政策的滯後影響。

預期包括通膨緩和的利多，和經濟衰退風險增加的利空兩者間的差距，將是上半年影響全球金融市場的主要因素。許家豪指出，根據歷史經驗顯示，風險資產在通膨率降溫時表現強勁，但在經濟衰退的狀況下則相反。

因投資機會有望在今年浮現，建議可適度降低現金部位；而在債市部分，也可適時拉高債券的部位，主要是因為考量債券的收益率在經歷了修正後明顯提高，加上今年經濟放緩的大環境結構下，也有利包括公債在內債市的表現，但宜聚焦評級較高者。