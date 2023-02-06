升息腳步放緩 美股基金吸金

主要央行近期升息政策讓市場解讀貨幣緊縮周期可能逐漸接近尾聲，市場情緒持續轉佳，風險資產獲資金青睞。回顧過去一周全球股市資金，除歐非中東地區股市資金呈淨流出狀態外，其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中美股以單周約67.41億美元的淨流入，動能居全球股市之冠。

安聯投信表示，美國聯準會如預期升息1碼，雖聲明仍暗示利率或有升高空間，但市場預期緊縮周期更靠近終點，激勵去年相對承壓的類股反彈，美股四大指數中，過去一周以科技成長股為主的費半與那斯達克表現較佳，道瓊微幅收黑，其餘道瓊歐洲600與歐洲國指數多收紅，亞股漲跌互見，其中以港股相對承壓，台股為亞股中表現較佳者。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫指指出，隨著重要央行升息腳步放緩、大陸疫後重新開放以及美元出現回落，非美市場股市主要指數自年初至近期大多走揚，表現較去年明顯為佳。從產業角度來看，在通膨降溫以及升息腳步趨緩下，景氣循環類股表現也有所回溫；在今年1月間，MSCI世界指數11大類股除醫療保健外全線反彈，其中又以非必須消費、原物料、房地產及電信等表現較佳。

莊凱倫分析，隨通膨持續降溫，預期後續聯準會升息空間有限，且大陸亦逐步鬆綁清零政策，引導美元走弱、有利美國之外市場的股匯市表現。在投資方向上，建議可增布局歐洲、大陸及新興亞股參與行情；不過考量長期的經濟放緩風險，在美股仍宜適度配置防禦類股，以降低投組波動風險。

富蘭克林證券投顧建議，採取靈活配置的美國平衡型基金為核心，股票部分以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業基金，並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，而大陸經濟重啟及3月兩會題材有利陸股及新興亞股春季躁動行情，積極者可分批進場。此外，建議首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。