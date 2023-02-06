領息攻略來了 混搭4檔ETF「年頭領到年尾」

回顧去（2022）年台股走勢，全年下跌4,081點，創下歷史第二高的單年跌點，跌幅更達到22.4％，甚至一度超過30％，長期買進固定股票領取股息的存股族同感崩潰，深怕「存股」變「存骨」。

今（2023）年以來，外資大舉買超台股，市場氣氛轉趨樂觀，近期也站上年線，累計至上周，外資買超台股89.8億美元，而兔年開紅盤首周買超金額更達44.3億美元，看似行情大好，但美國聯準會（Fed）仍在升息循環中，經濟衰退疑慮籠罩全球，面對今年股市表現，投資人還必須戒慎恐懼。

投資股票就要選股，買入的標的不見得每檔都賺錢，對退休存股族來說，風險考量更是重中之重，若希望每月都能有穩定的現金流，ETF是最合適的投資工具，ETF有年配、半年配、季配、雙月配等四種配息制，可依照不同配息時間，來實現「月月領息」。

投資專家精選4檔國人偏好的高股息ETF，一是元大高股息（0056）採年配，時間約在10月中旬，年化殖利率上看6.3％；二是國泰永續高股息（00878）採季配，時間點在2、5、8、11月，年化殖利率上看6.3％；三是元大台灣高息低波（00713）採季配，時間點在3、6、9、12月，年化殖利率在7％以上；四是永豐台灣ESG（00888）採季配，時間點在1、4、7、10月，近一年殖利率在2.7％左右。

※免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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