存股首重耐震 股魚、股添樂都讚這類ETF

近年來「存股」成為投資風潮，尤以配息穩定的金融股、市值型ETF及高股息ETF等，最受投資人青睞。不過，台股去年由高點至最低點一度大跌近6千點、跌幅超過3成；今年來又反彈1千多點、漲幅近1成，由去年低點以來反彈更超過2成。上沖下洗大幅震盪，不少存股族心理面受衝擊，抱牢持股難度大增。

在行情震盪劇烈時，能創造穩定現金流的高股息ETF，低波動的優勢更加凸顯。台股去年含息報酬率下跌約2成，但11檔高股息ETF中，扣除剛上市的4檔，有6檔全年表現較大盤抗跌。其中00731FH富時高息低波，全年含息報酬僅下跌約5％表現最佳；而股東人數最多的前2名0056元大高股息與00878國泰永續高股息，分別為全年負18.1％與負9.5％，皆優於大盤表現。

空頭時抗跌可穩住整體資產的表現

投資達人股魚表示，想要在下跌市場中不被震盪出場，最好選擇高息低波動ETF，「低波動的特性，對投資人來說，更容易做到長期持有。」

目前台股掛牌的高息低波ETF共有4檔，包括：00713元大台灣高息低波、00731 FH富時高息低波、00701國泰股利精選30及00730富邦臺灣優質高息。這4檔在去年股市大跌時，都明顯發揮低波動特性，跌幅小於大盤。股魚強調，這類ETF空頭時抗跌，且照樣配發股利，可以穩住整體資產的表現。

另一位投資達人股添樂表示，高股息的商品一般來說波動較大盤小，以00878為例，去年台股高低點落差達3成，而00878落差僅17%，萬一買在高點至少還還睡得著覺，也還有勇氣加碼。不過，如果單看去年底以來這波反彈，00878表現確實較落後，選擇高股息ETF，在空頭時期相對抗跌，但也要接受它多頭時期漲幅可能會較少。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）