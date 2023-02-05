野村新視界│寒冬已過 2023年債市春暖花開

2022年是債券市場的分水嶺，全球債市均出現大幅下跌。美國公債在2022年下跌12.5％，是自1788年以來最大跌幅，也是63年以來首次連續第二年下跌。全球非投資級債券和全球投資級債券也是有紀錄以來，首度在同一年出現兩位數跌幅。投資級債券殖利率來到金融海嘯以來的最高水平，非投資級債券殖利率接近新冠疫情時的高點。好消息是，在美國公債250年歷史中，從未連續三年出現負回報。

2022年全球債市出現前所未見的跌幅，主要原因有三個-俄烏戰爭、聯準會意外和前所未有的升息強度，以及中國經濟因清零政策和對科技、房地產等許多產業的監管措施而陷入低迷。這三項因素均已充分反映在市場價格裡，其中，聯準會的政策方向對全球債券市場最重要，中國的經濟和政策變化對亞洲和新興市場債市的影響更大。

在2023年2月升息25個基點後，市場預期聯準會將在2023年第二季結束前最後升息25個基點。意味著2023年第二季聯邦基金利率峰值約為5％，及2023年總共僅升息50個基點。根據歷史經驗，只要聯邦基金停止升息，投資級信用債券就會開始強勁反彈。

在全球債市中，亞洲非投資級債券是2023年及之後值得關注的市場。亞洲非投資級債券過去兩年表現不佳，主因是中國房地產違約浪潮。亞洲非投資級債券在2021年5月26日高峰至2022年11月3日谷底的這段期間，跌幅(-40.85％)還大於金融海嘯期間的跌幅(-34.9％)。即使自底部反彈約兩成後，亞洲非投資級債券的殖利率現在仍超過12％，排除中國後，亞洲非投資級債券仍有接近10％可觀的殖利率。

由於過去兩年的賣壓以及過去一年新發行債券短缺，中國在亞洲整體債市的權重已從51％下降至目前的44％，在亞洲非投資級債券的權重則從2020年底的59％下降至37.9％。隨著中國權重的快速下降，中國對於整個亞洲債券市場的風險已經明顯下降。

亞洲債市長期趨勢看好的一個重要因素是，摩根大通計劃在不久的將來把日本、澳洲、紐西蘭、巴布亞新幾內亞納入摩根大通亞洲信用債券指數。在納入這些地區後，中國權重將進一步被稀釋至30％以下。在非投資級債券中，中國的權重將被稀釋至23％。這將形成一個信用品質與透明度更高、單一國家風險明顯降低的市場，有助擴大投資者客群並吸引更多資金流入。

整體而言，我們則相對看好全球投資級債和新興債市，因為聯準會升息接近尾聲且中國採取刺激增長政策。非投資級債則看好美國與亞洲，美國經濟可望避免硬著陸，美國非投資級債券的殖利率也超過8％。亞洲非投資級債券在經歷兩年的拋售後，價值面非常有吸引力，且基本面逐步改善。

（作者是野村投信固定收益部主管謝芝朕）