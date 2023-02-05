電動車基金拉風 法人按讚

IMF上修全球GDP，強化經濟軟著陸信心，且通膨指標降溫，2月Fed放慢升息腳步，並開始討論暫停升息的條件。美股四大指數反彈並全數站上年線，科技類股持續成為領頭羊，Solactive自駕電動車指數今年以來已有24.7％漲幅，投信法人表示，今年聯準會可望放慢升息步調，將有利科技股評價修復並吸引資金流入。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據中汽協與EV─sales報告，去年12月全球電動車銷量強勁，歐美電動車銷量及滲透率皆站上新高，大陸銷量則為月增長。大陸電動車12月銷量達75萬輛，銷量較前一年度同期增長48.5％，滲透率為33.8％。美國12月新能源車銷量達10.3萬輛，較前一年度同期增長34.4％，滲透率為8％。歐洲八國12月新能源車銷量達34.9萬輛，較前一年度同期增長62.3％，滲透率40％，全球電動車供應鏈供需調整往正向發展。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，今年起疫情影響供應鏈、晶片問題等都見趨緩，科技產業包括電腦、手機以及電視等消費性產品均有機會在2023年第二季解決庫存問題，下半年多數產業回到正軌。中長期而言可留意上游原物料與晶片廠商，此外有鑑於各國政府和主要一線汽車大廠推動新能源車的策略明確，中長期可觀察整車廠表現。

群益全球智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，近年來受到極端氣候、地緣政治紛爭影響，如何穩定供電、減少對於單一發電方式的依賴已是各國政策重點，唯有透過電力轉型、發展多元電力才能滿足產業運作以及民生用地需求，在政策引導下，也使得太陽能、風力等產業發展更為積極，相關題材投資前景看好。

舉例來說，矽料降價使得電廠投資報酬率改善，加上美國IRA法案補貼太陽能安裝，今年太陽能裝機量預估可達347GW，年成長約30％至40％，隨著電廠安裝太陽能板意願提高，跟蹤支架可望提高電站發光效率且降低成本，滲透率可望逐年提高，相關商機前景值得留意。

另全球重點趨勢運具電動化，與電力需求息息相關，相關產品和基礎建設發展同樣可期，包括電池、馬達、充電裝、先進駕駛輔助等，都伴隨著電動車滲透率提升而持續受到關注，投資前景亦不容小覷。