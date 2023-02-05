生技股重量級新藥加持 績效看旺

過年期間美股多頭氣氛轉佳，生技醫療類股雖漲勢落後科技股，但法人認為，今年受惠該產業潛在併購機會增加，股價長線評價不貴，激勵中小型生技股活潑表現；大型生技股受惠重量級新藥題材帶動，預估今年股價表現仍值得期待。

美國聯準會2月最新利率決策即將公布，市場關心聯準會是否透露年終降息可能，不論美國是否今年降息，新光投信預估，今年美股趨勢型產業有望否極泰來，除半導體、電動車等科技股外，長線看好老齡化商機的生技、醫療、醫材、醫療保險等醫療保健類股，今年股價表現將持續受惠於企業購併、FDA藥證及重點藥物三大催化劑，值得投資人長線布局。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，今年全球經濟溫和衰退，儘管近期科技股表現強勢，但仍有不少資金轉向醫療保健等防禦族群布局，重點藥物包括阿茲海默症等新藥，由於今年已獲FDA藥證，相關新藥股投資前景看旺，大型生技股表現持續看好。另2020年初以來，生醫產業內的各項大型併購案陸續出籠，中小型生技股併購機會仍然存在，正面利多題材也增加，將帶動利基個股的股價上漲。

生技醫療產業投資前景發燒，也持續帶旺全球生技醫療基金長期績效表現。根據理柏統計截至今年1月30日止，包括新光、野村、景順三檔全球生技醫療基金績效皆突破24％以上，表現最好的新光全球生技醫療基金，不論近二、三、五年績效皆突破兩位數以上，長期績效表現可圈可點，顯示全球生技醫療基金採主動選股優勢，不僅能夠打敗NBI指數，長線基金績效也更有看頭。