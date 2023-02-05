生技股投資大爆發 績效彈升

近期生技產業傳出正面消息，併購案相關公司表現持續漲贏大盤加上全球大解封並帶動消費與戶外運動全面解禁，因此，生技健康基金近月績效出現明顯彈升。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰指出，看好疫後生活常態化，將有助於於全球健康瘦身產業的成長動能，特別是其中的運動消費品牌，除延自去年底世足賽，還有今年開始，大陸度過疫情高峰後，消費與戶外活動全面釋出量能，歐美運動品牌釋放優於預期的財報，市場看好消費市場去化庫存速度優於預期；健康瘦身俱備未來新生活型態與風格，建議投資人不妨採取定期定額、長線持有投資。

對於醫療保健產業後市，富蘭克林華美全球醫療保健基金經理人劉翠玲表示，今年美國面臨經濟衰退、消費需求下滑的隱憂，企業成長挑戰加劇，第一季預料美股波動仍將持續。不過，醫療保健產業基於「剛性」醫療需求特性，相較整體大盤更具有抗波動能力，可提升投資組合韌度。

劉翠玲分析，目前醫藥保健產業投資關注重點有三，一是重要疾病治療突破：神經退化性疾病、罕見疾病。二為創新技術應用拓展：mRNA技術、基因與細胞治療等。三即產業間併購機會；另相關股票評價經去年適度修正，營運轉機到來的醫療設備領域也值得關注。百達生物科技策略投資團隊認為，製藥公司需要積極地面對未來五年專利權到期的風險，可期待更多的併購案促成。隨著利率上升和資產負債表上的大量債務，透過併購尋求成長是必要的。試驗結果良好的生物公司可獲市場資金，大量小型股交易價格深具上漲空間。雖然大型股的上漲空間看起來有限，但一旦利率上升低於預期，有望迎來另一波的上漲動力。