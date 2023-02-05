新興美元主權債 買盤湧現

美國升息腳步趨緩，市場資金開始湧入信用債券，根據統計，新興美元主權債在今年1月前半月新發行債銷售金額創下歷史紀錄的390億美元，顯示投資人對於高殖利率債券的需求。

野村投信表示，目前新興美元債殖利率在8％以上，仍為金融海嘯以來高檔，先前高點已超越美國量化寬鬆（QE）退場恐慌及疫情影響的殖利率水準，下檔風險極低，歷史數據顯示，殖利率升破9％後，市場終將大幅反彈。由於美國通膨明顯自高峰回落，今年可望持續走低，聯準會升息步入尾聲，有利債市表現，殖利率處於歷史相對高檔的新興美元主權債價值面誘人，可望持續吸引資金流入。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健指出，基金在利差存續期和利率存續期部分均採取加碼的配置。總體經濟環境讓人保持審慎，但看到投資機會，保持一定的現金部位，以便於在債券價格出現明顯低估或是新發行債券具備投資吸引力時，能夠增加投資。基金將繼續在主權債、類主權債和企業債領域尋找有吸引力的標的。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢分析，大陸宣布結束清零政策，同時也開放邊境，有利加速供應鏈緩解及提振大陸經濟表現。隨著美國聯準會進入緊縮政策的平穩期，預期對新興亞洲市場與全球金融環境的負面衝擊將有所緩解，今年債券發行量將溫和上升。

目前市場預估聯準會升息終點為接近5％，最後一次升息或將落在2023年3月，一旦暫停升息，有利債市的反彈。大陸貨幣政策更是全球相對寬鬆，且房地產三箭齊發，從信貸、債權、股權三方面對房地產企業支持，大幅提振市場信心，預期今年需要加大內需刺激力度，地產投資成為全年穩增長的重要發力點，可望活絡地產商債市買氣。