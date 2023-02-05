低谷已過 外資喊進二大債券

美聯準會如市場預期升息1碼，距離聯準會預估的5.00至5.25％終點利率只差50個百分點，影響債券資產甚鉅的升息利空因素即將觸頂，各類型債券資產的價值逐漸浮現，其中以「美國非投資等級債」及「具備ESG概念的債券」最為看好。

安盛投資管理固定收益和多元資產投資主管Jerome Broustra表示，儘管今年仍處於升息循環階段，但部份債種已具吸引力，包括美投資級、非投資級債、新興市場債、抗通膨債等都可留意，像去年11月開始投資級債表現強勁，大家意識到其具投資價值，而現階段則看好非投資級債。

Jerome Broustra認為，非投資級債違約率會攀升但不致崩盤，美非投資級債可能會升至5％，但還在可控範圍內，因此不是看好所有的非投資級債，而是要挑槓桿比率低、負債比低、財務體質佳的非投資級債，避開負債比高、槓桿比高且大量發行浮動利率債的企業。

具有ESG概念的債券則最適合作長期投資的標的。Jerome Broustra建議，因為在市場波動大時，重視ESG的公司債券表現會比不重視ESG的公司好，有更好的投資回報，重視ESG的公司資金黏著度高。

如印度為拚淨零碳排也大量投入發展可再生能源，目前看好印度銀行發行的債券、非投資級工業型債，韓國的高品質國營企業債、泰國銀行債、大陸的綠色債券。