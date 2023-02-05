墜落天使債券出頭天 買點到

升息尾聲，墜落天使債券出頭天將至。法人指出，據歷史經驗，在聯準會最後一次升息布局墜落天使（Fallen Angel）債券，持有一年後報酬率有機會來到二位數。目前美國墜落天使債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是逢低布局最佳良機。

台新投信表示，儘管聯準會預估今年將升息至5至5.25％，且明年才有機會降息，但市場價格多已反映升息資訊，而若未來失業率上升，或經濟明顯放緩，聯準會鷹派論調可能再次收斂，有利墜落天使債券漲升行情。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fallen Angel債券指原為投資級債，後來遭到降評為非投資等級債，導致債券遭超賣，引發價格下跌，偏離其應有價值。根據歷史經驗，在降評後平均約6個月價格將完全回復，使得FallenAngel債券浮現價格成長反彈的機會。

李怡慧表示，目前10年期美債與3個月美債利差呈現倒掛，依過去歷史經驗，當美債10年與3個月利率倒掛後，聯準會接近升息終點或準備開始降息。雖然目前通膨仍高於聯準會目標，2023年降息機會較低，但聯準會有望持續放緩升息，對債券市場為正面。

中期而言，FallenAngel債收益率和利差皆具吸引力，即使經濟放緩使未來美國非投資等級違約率上升，但因FallenAngel債券近90％投資在BB，過去平均違約率僅有0.6％，違約風險不高，收益率足以彌補損失。操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻認為，目前Fallen Angel高收益債指數的到期殖利率為7.3％，根據過去十年經驗，當殖利率高於7％都是相當好的進場時點，相較於當市場一片樂觀，殖利率回落至6％以下時更有表現潛力。從技術面來看，去年美國非投資級債的供給大幅下降且遠低於長期均值，預期今年供給仍將偏低，一旦需求回溫將供不應求；2025年之前到期債券金額偏低，降低企業發債需求，相對也減少供給，並有利降低違約率。