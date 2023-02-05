升息四變化球 投等債漲相佳

美國聯準會的會議結果如預期僅升息1碼，改唱溫和鴿派基調，進一步放緩升息腳步。投信法人表示，聯準會利率政策拋出四大變化球，但政策方向大致與先前市場相同，預計聯準會於3月及5月各再升息1碼，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資級債券上漲機會。

觀察本次升息會議結果有四大變化球，一是通膨雖放緩但居高不下，將「續調高利率區間」，升息步調由「趕進度」轉為「邊走邊看」。二是未來「升息程度」重要於升息速度。三是由「Higher 」for Longer 轉為「High 」for Longer，警告過早的寬鬆政策可能危及經濟。四為市場預期聯準會可能於3月～5月暫停升息，並將焦點轉移到利率高檔持續的時間。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊表示，在溫和鷹派轉鴿調的投資環境下，聯準會利率將持續高檔、美國經濟衰退風險仍存，看好優質公司債將受惠於升息接近尾聲的環境，同時不漏接市場上漲機會。

統計過去五次升息循環，最後一次升息確立後一年，投等債指數平均報酬為10.8％。目前美國投等債殖利率約5.5％，歷史經驗顯示，當美國投資級債殖利率大於5.5％，未來六個月最高報酬可達16.9％；平均報酬為4.3％；未來一年表現最高報酬達27.6％，平均報酬為8.5％，表現均亮眼，建議掌握此波升息趨勢，布局投等債基金。

凱基投信指出，隨著通膨回落以及升息循環告終，預期過去一年利率走升拖累債券投資的狀況已有顯著改善。同時，各信用評級企業的財務體質普遍仍屬穩健，預期今年債市出現大量違約的機率較低。在債券利率風險、信用風險皆可控以及利率仍處於相對高點的條件下，後續債券投資抱持審慎樂觀看法，現階段建議以能見度較高的信用債為首選。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷認為，升息對企業營運的衝擊相對有限，而信用利差也持續收斂，顯示基本面維持穩健，從長期角度來看，現階段有更多息利雙收的潛在空間可期。整體而言，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍存，在基本面維持穩健，加上優先順位高收益債具備高息、低存續期優勢，仍可望持續吸引資金配置。