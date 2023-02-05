蹲低走高 台股H2迎看漲行情

台股去年開高走低，預期今年雖震盪不斷但壞消息已被消化。投信法人指出，今年台股震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情最可能落在下半年，建議低檔承接分批布局，為迎接可能看漲行情做準備。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文表示，觀察台股後市有四大利多與四大利空。利多包括目前台股股價淨值比為1.8倍，約當於5年均值1.9倍，仍有4％左右現金殖利率；外資賣超金額將逐步收斂；油價與黃豆、小麥、玉米等原物料價格持續下滑，顯示通膨高峰已過；大陸兩會前夕將推出刺激經濟方案。

利空則是升息縮表等對總體面負作用慢慢開始發酵；台灣去年11月景氣對策信號加速下滑，為去年以來低點；領先指標持續下降；台股上個季度第四季企業獲利，普遍看法偏保守；兩岸關係在明年總統大選前無改善機會。

中信小資高價30ETF經理人張嘉祐指出，台灣各產業龍頭具有國際代表性及技術領先量能，充分展露隱形冠軍的特色，能夠在需求回溫後，掌握獲勝契機。

張嘉祐說，全球不確定利空因素逐漸消弭，估計上半年將由先前跌深的電子類股引領大盤回升，有利於高價股表現。整體而言，台股基本面目前處打底態勢，仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率的表現，主要觀察地區為大陸及香港地區，產業則可將電子零組件及資通產品列為主要觀察項目，料下半年在需求回溫之際，台股表現也相對值得期待。

日盛上選基金研究團隊指出，預計上半年半導體庫存調整結束，下半年產業有望回溫已是市場共識，加上全球央行升息有望告一段落，利率敏感度高的科技業估值修復將更有利基。

安聯投信台股團隊強調，今年通膨與升息趨緩，個股評價回升先於獲利復甦，市場樂觀期待下半年強勁復甦美元走弱、CPI增速減緩且失業率未攀升，經濟軟著陸機率提升；3月聯準會公布利率點陣圖前的空窗期，及2月中波克夏持股揭露料將有利於科技股氛圍。

安聯投信台股團隊認為，儘管近期市場信心明顯回溫，但考量近期反彈仍缺乏基本面的實際支撐，仍需留意4月部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況，做為終端需求的重要檢視點，以免出現不如預期的市場波動。