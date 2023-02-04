27檔股債ETF將除息 最高年化報酬率逾7％

根據投信業者統計，今年2月將有多達27檔股債ETF基金將進行除息，若以各基金公告的擬配發金額以及2月1日計算預估現金股利殖利率來看，排名前五名的凱基ESG BBB債15+、國泰永續高股息、群益7+中國政金債、元大中國債3-5、富邦中國政策債等基金的預估年化配息率至少都有5.6％以上，其中凱基ESG BBB債15+擬配0.6元、年化殖利率達7.04％。

凱基ESG BBB債15+2023年首次配息金額出爐，根據凱基投信2月1日公告，每受益權單位擬配發0.6元，預估全年年化殖利率有機會上看7.04％。凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金經理人呂紹儀表示，除了政策加持吸引市場資金追捧，在今年上半年經濟成長放緩預期下，通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債，更擁有健全財務體質，信用品質穩健，違約風險低，在景氣下行趨勢中，更有機會持續配發收益，在波動市況中更添投資吸引力。2022年歷經股債齊跌，債券殖利率大幅攀升，投資人可趁低檔之際伺機分批布局，一手領債息、一手預約潛在資本利得。

凱基ESG BBB債15+布局信用評等BBB-至BBB+，單一產業比重不超過15％，分散產業配置，並鎖定善盡社會責任企業所發行的債券，不僅追求收益，更在意收益的高品質。本次實際可分配金額將於2月13日公告，2月16日為除息交易日。想參與00890B現金收益分配的投資人，可於2月15日(含)前買進，3月24日領到配息。

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