Meta單日暴漲逾二成 這9檔ETF最受惠

2月1日Meta公布最新財報及展望，優於市場預期，激勵股價當日盤後大漲。2日Meta延續強勁漲勢，股價達到188.77美元，創下去年6月初以來新高，單日漲幅高達23.28％，強勢站上年線。

截至去年底，台灣上市掛牌的海外股票型ETF中，共有九檔ETF的前10大持股持有Meta。前兩檔ETF的Meta持股比例，甚至都在一成以上。其中，成分股皆為科技巨頭的統一FANG+ ETF，Meta持股比例達到10.36％。Meta的強勢表現，帶動統一FANG+ ETF追蹤的FANG+指數，2日上漲6.92％，達到5883.42，創下去年4月中旬以來新高。

統一投信表示，過去兩年臉書的每日活躍用戶數逐季增長，達到20億的里程碑，廣告收入作為營收主要來源，也保持成長動能。核心業務穩定發展，使Meta亮眼業績有望延續，並執行更長遠的戰略布局，為Meta的長期成長奠定基礎。財報公布後，Meta的股價暴漲也顯示市場對於企業營運的肯定。

前有特斯拉、後有META，近期科技巨頭輪番暴漲，使科技巨頭的代表指數FANG+指數也站上年線。2月2日該指數的彭博預估獲利本益比，直線拉升至36.01倍，接近近3年平均值的40.32倍。統一投信表示，目前FANG+指數評價已達到相對中性水位，未來可能出現震盪。但在科技時代，科技巨頭由於業務快族多項未來科技趨勢，長期成長力道強，建議投資人仍可以分批進場的方式布局，累積長線投資資本。

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