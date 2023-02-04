0050零股投資慢？ 實情曝網點1根本問題

小資族理財挑戰多多，跟著大盤走或許是比較安穩的做法，諸如0050這種長青且穩定的標的備受小資族歡迎；不過，有網友詢問，0050買零股跟把錢存銀行領利息哪個好，「0050買零股存會太慢嗎」；了解情況後，網友紛紛搖頭指出了原Po關鍵問題，並直言「不如去吃頓好的」，另外也有網友認為投資00878更好。

原Po在Dcard上以「0050買零股存會太慢嗎」為題詢問，希望徵得廣大網友的投資建議；他分享了他每月的薪資配置，「每個月的薪水扣掉房租、生活費、和其他開銷大概剩7、8千，還要給父母孝親費3,000，這樣剩沒多少能存，想說每個月存0050大約1,000元左右，扣掉管理費那些，這樣是不是放定存拿到的利息比較好？」

結果網友的回應一針見血，「不是0050慢，慢的是你，1,000也太少」、「一年一萬二自己算一下報酬率就知道買什麼都沒用，每個月1,000元拿去買書或是上課增加自己的薪水，報酬率還比較多」、「一個月1,000拿來投資自己，之後找個薪資高年終多的公司報酬率絕對比你放0050高，等高端工作工作一陣子賺的閒錢再拿來投0050」、「1,000存10年也沒啥感覺。建議還是每月拿來吃頓好的吧」、「不管你投入多少一年就是5%以上，你跟我說定存1～2%比較好？」；也有網友給出其他建議認為，「1,000投資，建議買00878，每月定期買」。

也有暖心網友回應，「每月1,000元確實是慢，但總比沒有好，後面再思考如何調整支出分配就好了」、「充實自己的本業收入永遠是一般人最快也最安全的投資方式，至於存股的快慢，只要能付諸行動並且有紀律的定期定額降低波動風險，那就不嫌晚」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李澍 ）

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