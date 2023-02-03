這5檔ETF超牛 熊市報酬率也跑贏大盤

這5檔ETF超牛 熊市報酬率跑贏大盤 存股達人曝布局心法

台股去年因Fed升息陷入熊市，10月最慘跌破1萬2700點，很多人都被套牢哭哭，當時若買ETF既能分散風險，也能享穩定配息。存股達人「存股方程式」表示，在大盤空頭時，應優先布局市值型或ESG型ETF，而不是高息型ETF，因為他統計近3個月的含息報酬率，同期大盤報酬率約20%，僅5檔ETF跑贏大盤，最厲害的是006208和0050，這2檔市值型ETF報酬率都逾25%。

「存股方程式」版主在臉書粉專提到，曾有版友提問，當股市空頭時，應優先布局市值型、ESG型或高息型ETF？他統計出近3個月（2022/10/25～2023/1/31）的11檔含息報酬率，發現同期間大盤報酬率約20.52%，只有5檔ETF績效打贏大盤，依序是富邦台50（006208）25.46%、元大台灣50（0050）25.03%、FT臺灣Smart（00905）22.18%、富邦公司治理（00692）21.63%、富邦臺灣優質高息（00730）21.22%。

版主表示，從計算結果得知，高息型ETF除了00730，其他像是元大高股息（0056）13.42%、國泰永續高股息（00878）11.14%、元大台灣高息低波（00713）10.09%、FH富時高息低波（00731）9.38%等4檔報酬率，全面落後市值型與ESG型。因此，當股市空頭時，他建議加碼市值型與ESG型ETF，是不錯的策略，而平時也就是現在，也很適合長期定期定額投入。

買進策略，一直都是「定期買進（每月或每周），跌破月線加碼」

另外，還有2檔ESG型ETF報酬率也不錯，像是元大臺灣ESG永續（00850）19.83%、永豐台灣ESG（00888）19.72%。

那現在熊市反彈一半，台股飆上萬五了，還適合加碼嗎？版主強調，對ETF的買進策略，一直都是「定期買進（每月或每周），跌破月線加碼」。短線來看，大盤指數已站上各長短均線（周線、月線、季線、年線），此時維持定期定額投入即可；如果要加碼，至少等到大盤跌破月線（目前約14600點）才是比較好的加碼點。

2020年因疫情造成恐慌盤、2022年的熊市，都是可遇不可求，今年是否再來一次恐慌式重挫？不得而知。版主說，不需刻意等待絕對低點，才一次性重壓，沒有人可以預測低點與高點，平時慢慢投入，等跌破月線時再加碼，長期一定能有很棒的報酬。

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※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）