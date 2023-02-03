00878漲太慢趕快換股？達人喊毋湯

00878（國泰永續高股息）是台股高股息，去年股市大跌，但00878規模逆勢成長逾千億，來到1,376億元，受益人數暴增超過50萬人，達80萬人，成為存股族熱門標的。

不過，去年10月以來，台股啟動反彈行情，這段期間，台股漲了2成，有些個股漲幅甚至超過4成。同期間00878漲幅大約僅12%，落後大盤。

知名財經粉專「股添樂 股市新觀點」在臉書撰文表示，「有朋友問，持有00878是不是虧了？」

股添樂表示，如果單看去年底以來大盤這波強彈，00878的表現確實較落後。不過別忘記了，這檔ETF本質是「高股息」，高股息的商品一般波動就不大，多頭時期表現落後大盤，也是很正常的事。

股添樂說明，例如2022空頭年，台股高低點落差達30%，大部分股票跌幅最高一度觸及3~4成，少數個股甚至一跌超過6成，但是同期00878高低點落差僅17%。如果不幸買在最高點，哪怕00878套在最高，2成以內的帳面虧損起碼還睡得著覺，也還有勇氣加碼。

股添樂：作為高股息ETF該有的都有了 沒什麼好怨的

換作其他標的，帳面虧損不要說超過6成，只要4成就足以讓你懷疑人生，整天食不下嚥，抱都抱不住了，更別提底部加碼，「大概撐不到反彈就要被你賣光光」。

或許有投資人會想，最佳的策略就是多頭時期猛買成長股或科技型商品，空頭時期擁抱高股息ETF，這樣績效絕對一流，肯定好棒棒！

不過，股添樂吐槽表示：「理論上的確是這樣，但是你相信我，像這種變來變去的策略，最後一定是看到人家買科技股賺到流湯，等到你真的挪動部位，多頭就結束了，落得辛苦累積的股息與價差，在短短時間裡賠個精光，最後心態也崩了。」

股添樂強調，要認清自身投資屬性，如果認同高股息ETF，就要接受它多頭時期表現可能會輸給大盤的特性，但是換來的，是在空頭時期有相對抗跌的表現。「不要見一個愛一個，賺你該賺的錢就好」。

最近00878預估每股季配0.27元，年化殖利率超過6%，「作為高股息ETF，該有的都有了，沒什麼好怨的」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉 ）

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