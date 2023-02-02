壓力鈍化 車用半導體有戲

由於通膨與就業數據均顯示經濟正降溫中，美國聯準會（Fed）升息可能接近尾聲，使得那斯達克指數元月漲幅逾1成，法人表示，雖然電子需求仍疲弱，但在電子供應鏈的庫存已明顯下降之下，使超跌的股價回到正常軌道，中長期而言仍可留意車用半導體相關，ADAS自動駕駛系統、AV自動駕駛汽車以及工業半導體等表現。

安聯投信表示，全球市場在歷經疫情、供應鏈失衡與地緣政治等挑戰，進而帶動產業如物聯網、AI人工智慧、雲端和先進計算等朝向更多元面向發展，加上有政策扶持，新創投資機會也有望成為市場新焦點。

金兔年把握Trend趨勢機會，藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題。安聯投信台股團隊指出，投資人對科技股的低持股、基本面曙光浮現，以及有望看到美國聯準會升息終點，相信步入2023年後將有利於科技股股價重回正向軌道，第一季基調上基本上還是聚焦在電子股較多。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美國在消費與就業市場的支持下，現階段經濟並不會立即跌落至衰退，此外考量貨幣政策遞延效果，將來即使衰退也可能僅是輕微，整體來看，美國經濟增長有一定韌性，對於美股後續看法持謹慎但不悲觀。在科技產業方面，中長期而言仍可留意車用半導體相關，ADAS自動駕駛系統、AV自動駕駛汽車以及工業半導體等表現。

復華全球物聯網科技基金經理人陳意婷認為，1月科技股因通膨數據回落、美債殖利率下滑，資金轉向科技股，帶動那斯達克、費城半導體等指數強勁反彈，預期因通膨持續舒緩，驅使聯準會升息腳步可望放緩，有利延續科技股評價修復行情。