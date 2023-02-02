陸客回流 精品基金注活水

今年開年第一個月，精品產業股價動能強勁，標普全球高端消費指數大漲近16％，遠勝全球股市的標普全球1200指數的7％。法人表示，歐美、日本等地疫情趨穩後，消費動能明顯回溫，加上國際旅遊復甦，帶動各大品牌業者去年業績增長，預料今年隨著大陸全面開放邊境，大批陸客恢復出國旅遊，將為精品產業注入更多營收活水，帶來股價表現機會。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，大陸是全球精品消費大戶，去年第四季大陸再陷封控限制，精品消費連帶受影響，但受惠於強勢美元，歐洲精品對美國遊客而言如同有著誘人折扣，致使美國遊客瘋狂掃貨，為精品業貢獻不少營收，也彌補了大陸市場消費缺口。

羅嘉德表示，今年大陸解除封控後的首個春節，大陸國內旅遊逾3億人次，與疫情前相比恢復將近9成，地理位置較近的港澳、東南亞旅遊也逐漸恢復活絡，後續待大陸進一步開放旅行團出境限制，預期將有更多陸客前往歐、美等地旅行，帶動高端消費品業績成長。

儘管今年全球經濟存在衰退隱憂，精品產品具備高度獨特性，主要客群擁有高資產、高消費力，對價格敏感度較低，因此景氣變化對產業影響不大。以精品巨頭LVMH集團為例，在去年通膨壓力遽增的環境，全年營收仍大幅成長23％，較前一年度增加近150億美元，淨利更高達140億歐元，創歷史新高。

從投資面看，羅嘉德觀察指出，去年10月低點迄今，標普全球高端消費指數已反彈超過33％，比標普全球1200指數漲幅18％高出15％，顯示市場對精品產業今年營運相對有信心，加上從大陸到世界各地，民眾在疫情下悶了三年後，迫不及待展開報復性旅遊與消費，精品產業業績欲小不易，股價不乏向上揮灑空間。

第一金投信強調，龐大的人流、金流將成為亞洲地區及精品產業重要成長動能，過去兩年大陸防疫淨零政策，使得整體旅遊與消費動能受限，過去一年大陸超額儲蓄達人民幣6兆元，其中人民幣2兆元來自於消費支出結餘，全面解禁也使得大陸民眾旅遊、消費動能蠢蠢欲動，不僅如此，本地內需受惠，近期歐洲精品股價挑戰高點，也受惠全球人口重啟旅遊潮後的精品消費力。