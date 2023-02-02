景氣恐衰退 防禦型資產有機會

醫療保健類股去年表現相對於大盤明顯抗跌，顯示資金已從高風險性資產轉至醫療保健等防禦型資產，今年全球景氣可能衰退，預期投資環境持續有利醫療產業。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，就景氣面分析，今年全球經濟收縮至尋求落底，醫療類股具剛性需求支撐與景氣關聯度低，動盪市場中仍以醫療最為穩健；就通膨分析，雖然可望持續下滑但仍高於2％，醫療產品價格轉嫁能力強，受通膨負面衝擊小，讓醫療保健產業在通膨環境中更具優勢；就資金流向分析，市場風險意識上升，以醫療類股為首的防禦性資產竄出頭，成為資金避風港。

黃俊晏指出，1980年以來，美國經歷六次衰退，受景氣循環影響性相對低的醫療產業，每股盈餘變動平均仍能維持正成長，明顯優於其他產業，吸引買盤湧入，最近一個月醫療ETF資金流入規模仍居前，高盛調查顯示73％的投資人認為醫療股在今年將跑贏大盤。

就評價面來看，全球醫療指數本益比降至17.6倍，與去年初的20倍相比仍不算貴，由於升息步伐漸緩，股市可望迎來評價回升機會，考量醫療類股獲利能力，後市股價值得期待。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲認為，罕見疾病藥物研發一旦成功即掌握獨占優勢，FactSet分析師預計，這些藥物去年營收額36億美元，到2027年營收額有望高達58億美元。根據外資券商統計，生技股票類於過去四次升息期間，平均漲幅18％，不僅如此；在景氣衰退期間，也相對其他類股表現抗跌。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐分析，市場對醫療產業的聚焦已由COVID-19疫苗及治療藥物轉回至更多其他新技術的發展推進，包括基因療法、基因編輯、細胞療法、免疫腫瘤療法等，長期將為整體產業帶來創新商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕強調，根據過往統計，醫療保健產業在美元強勢、利率上升時期，表現相對較強。生技族群因臨床試驗解盲成功以及併購題材發酵，商機擴大下，長多趨勢不變。

鋒裕匯理投信預期，隨先進醫療科技推出的革命性技術，除了為原有的醫療方式或設備帶來變革之外，也進而成為該領域的龍頭廠商，藉由研發提升優勢，擴大市佔規模、獲利表現與財務體質，整體產業投資前景看好。