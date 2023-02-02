動盪市場 醫療保健股最耐震

美國聯準會（Fed）今年繼續升息，降息時間點恐延至2024年，後市經濟走緩疑慮也進一步升高。投信法人表示，根據歷史經驗，1980年以來6次衰退期間，醫療產業盈餘變動仍能維持正成長，抗震能力強，且醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，醫療與藥品等價格漲幅長期高於整體通膨，奠基於醫療保健產業的剛性需求，長線具成長動能。醫療產業目前不但是全體共同基金超額配置最多，也是去年第三季以來加碼最多的產業，資金簇擁之下，醫療產業的超額配置達2.7％，為2014年以來最高；以最近一個月來看，醫療與生技ETF資金流入居前，細分醫療子產業來看，市場長期超配健保公司，今年則加買生技，反應市場資金追求穩定與防禦的需求。

黃俊晏表示，就長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。

觀察美股一年以來每日漲跌幅超過1％的天數超過120天且仍在上升，顯示市況仍不算穩定，後市變數仍多，防禦性佳的醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。

群益NBI生技ETF基金經理人曾盈甄認為，根據高盛研究顯示，醫療保險類股在升息期間表現相對強勢，包含大型生技股在內等族群在美國的營收占比至少七成，意味著歐洲等海外景氣偏弱對其影響有限，在新冠口服藥普及，各國也陸續開放邊境旅遊，包括觀光、旅遊與消費等產業景氣將迅速回溫，加上新冠肺炎已流感化，FDA核准藥物的進度也相當積極，疫苗大量且持續性的需求以及研發進展加速將有利於醫療族群股價走勢。

同時相關產業未來成長空間極大，加上2023年第一季也有多場重量級醫療研討會登場，相關臨床成果與商機議題有望釋出，中長期表現並不看淡，建議投資人此時可視自身風險承受度逢低適量佈局，提升潛在獲利空間。