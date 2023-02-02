投資級債、科技股 後市可期

美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率6.5％，符合市場預期，也是自去年中達到高峰以來，連續第六個月下滑，通膨壓力降溫趨勢明確。

法人分析，隨著今年初通膨緩解趨勢確立，投資等級債與科技股的價值已浮現。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示，美國聯準會（Fed）今年升息速度較去年趨緩，金融環境有利於債券投資。布局方向建議留意具有「長天期」與「高評級」兩大特點的投資級公司債ETF，主因依據過去經驗顯示，在通膨確定觸頂後，不論後續景氣走向如何，超長天期美國公債利率普遍往下行，資本利得空間有望浮現。

林盈華建議，布局首選擇高評級債，因為這類公司財務體質良好、景氣下行抵禦能力強，只要不出現例如金融海嘯時期的系統性風險，其發行的投資級債券價格普遍能跟隨美國公債上漲。

除債券市場有利可圖外，股市也在美國通膨數據放緩的消息激勵下，四大指數有所反彈。國泰北美科技ETF基金經理人林淑娟分析，金兔年科技股有機會旋風再起，由於去年利率敏感性高的科技股遭遇逆風，惟觀察聯準會今年放慢升息步調，有利科技股評價修復。

富蘭克林固定收益團隊認為，今年債市機會在於各類債券殖利率攀高後的未來收益空間擴大，新年度也將會見到有利於債市表現的通膨自高點回降以及景氣走緩環境。然而聯準會的緊縮立場不易於短期內改變。所幸隨著市場價格大多反應聯準會終點利率，債市轉多的趨勢明確，可先以美元計價的全球複合債型為核心配置，迎接債市多頭行情。