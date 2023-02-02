金融次順位債近月上漲4.44％

近期資產品質佳且殖利率也具吸引力的投資級債，獲得市場關注，近一個月來看，個主要投資級債券指數皆走升，漲幅幾乎都在2％以上，當中又以金融次順位債表現最佳，近月上漲近4.44％。因金融次順位債基於發行產業基本面仍穩健，有助抵禦市場波動，且殖利率水準又較一般投資級債具吸引力，有望吸引資金目光，表現可持續關注。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，雖然去年投資級債發債企業違約率處於低位，不過在主要央行積極升息強壓通膨的政策影響下，指數表現明顯受到壓抑，不過今年來看，隨著通膨已然降溫，央行升息舉措可望和緩，加上發債企業的財務體質依舊穩健，最壞情況應已過去，投資級債資本利得機會浮現，加上目前投資級債券殖利率推高，在市場也同時關注經濟放緩情況下，投資需求回溫，故現階段不失為進場布局的契機。

根據信評機構標準普爾針對全球200強銀行進行評級分析，面對金融市場波動及景氣前景疑慮時，多數銀行仍保有充足甚至強勁的資金及流動性，風險相對可控，故其所發行之金融次順位債在資產品質上無虞，而從收益與存續期間角度來看，金融次順位債券指數的殖利率近7％，更具備收益優勢，且其存續期間較短，代表利率敏感度較低，有助降低利率上升的價格風險。