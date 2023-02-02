複合型債券基金 掌握反彈行情

受惠於通膨趨緩、美國聯準會（Fed）放慢升息腳步，近期債券市場出現反彈，但即使如此，債券價格與過去十年平均值相比，仍有相當大的折價幅度，其中新興美元主權債與美國投資級公司債的折價幅度分別高達18.8％與13％，投資吸引力極佳，也可考慮布局複合型債券基金，交由專業投資團隊掌握各類型債券的最佳投資時機。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早可能在2023年末降息，很可能會更晚才進行動作。於此同時，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。

除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

NN投資夥伴資深新興市場策略分析師Maarten-Jan Bakkum表示，對於新興市場而言，預期比實際升息更為重要，聯準會進一步升息不是問題，因為這已在預期中，且自去年10月底以來，市場對聯準會政策的預期出現變化，對於流入新興市場的資金產生重要且正面的影響，在去年11月與12月，共計1,700億美元的資金流入新興市場，新興債市前景看好。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，今年景氣走緩或甚至可能衰退情境，最看好高品質的公債、企業債和抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、經濟衰退機率上升不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會，至於新興市場債則可藉由分散和嚴選債券的策略，適度分享這塊跌深市場的反彈機會。

安聯投信海外投資首席許家豪強調，建議可聚焦優質的信用債。信用債在經過過去一年的修正後，收益率大幅提升、具投資價值，不過隨著景氣衰退的機率攀升，在信用評級上應選挑選相對優質、評級較佳者；在非投資級債市場部分，則是相對偏好美國大於歐洲。