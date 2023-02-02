非投資級債帶勁 伺機找買點

債券基金受到升息衝擊，去年規模全面下滑，境內外非投資等級債基金，去年規模均大降逾2成。

法人表示，雖然資金近期明顯流入投資等級債，但是若以中長期看，非投資等級債已具投資吸引力，今年年中之後即可以留意買點。

債券基金受到升息衝擊，去年規模全面下滑，根據投信投顧公會資料顯示，境內基金中的跨國投資債券ETF、跨國投資一般債券基金規模去年分別年減7.2％、12.4％，非投資等級債基金更大幅萎縮24.1％。另境外非投資等級債基金國人持有規模2022年也下降1,709億元，年減22.1％。換言之，境內外非投資等級債規模都下降逾2成。

對於非投資等級債後市，儘管歐洲持續受到俄羅斯制裁，影響能源供給，惟今年暖冬，未續推升能源價格，此外，全球經濟衰退風險攀升，第一金投信說，短期非投資等級債券將面臨較大的債券違約率攀升壓力，惟即使非投資等級債券違約率攀升至近3％水準，仍低於長期平均值4％，同時也較2000年科技泡沫化、2008年金融海嘯等經濟衰退時期表現佳。

以中長期角度而言，富蘭克林固定收益團隊認為，全球非投資級債市深具投資吸引力，雖然預期非投資級債違約與利差都將自目前水準攀升，不過市場已大部分反應。

建議現階段債市配置，可參考投組中是否具有「3D」元素，包括：Defense（防禦至上）、Diversification（分散為宜）以及Low Duration（低存續期）。

富蘭克林投顧指出，考量全球央行升息潮後，對經濟壓抑的效果顯現，即使投資非投資級債，宜選擇品質較高且具防禦特色的企業債。另投資非投資級債宜分散，還有宜投資低存續期，以防範通膨硬撐風險，尤其多家機構預期美國通膨於今年仍難降至聯準會的2％目標，所以建議投資人持債平均存續期間宜低於五年，以防禦利率風險。

第一金投信強調，今年非投資等級債券信用利差將先呈現擴張後，第二季隨升息趨緩，可望引導利差下滑，上半年仍留意景氣衰退影響性，為非投資等級債帶來價格修正壓力，帶利差趨緩後，年中左右可分批布局非投資等級債券部位。