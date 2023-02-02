最強5檔海外科技ETF 兔年來飆逾6％

農曆期間美股由科技股領軍強勢上漲，帶動海外科技股ETF兔年大開紅盤。跨國股票型ETF兔年漲幅前五大，皆為科技主題基金，年後開工以來漲幅皆在6％以上，包括富邦未來車、國泰智能電動車、統一FANG+、中信電池及儲能、台新全球AI等五檔ETF，前三檔漲幅都在15％以上，表現出色。

統一FANG+ ETF基金基金經理人袁永騰表示，通膨持續降溫，但就業及消費者信心保持強勁，使美國經濟軟著陸機率提高，帶動市場信心。風險偏好轉向，催生美股熱絡行情。先前重挫的成長股成為資金回補重點，FANG+指數作為科技巨頭代表，多檔成分股皆繳出亮眼成績，推升指數向上。

袁永騰指出，美國通膨高點已過，但仍位於高檔，使企業利潤率持續下修，美股走勢震盪難免。經過近期反彈後，FANG+指數估值達到相對中性水位。雖然財報短期成長動能因總體環境影響而趨緩，但涵蓋的產業如電動車、AI、雲端服務等，長期成長趨勢依舊看好。投資策略以分批布局為佳，逐步累積長線資本，參與科技巨頭成長趨勢。

隨全球電動車需求量大增，大陸電池出口量成長年增約8成左右。中信電池及儲能ETF基金經理人詹佳峯表示，市場對鋰電池需求量增加，碳酸鋰價格來到每噸60萬元人民幣，創歷史新高，今年2月以來上漲55％，料因需求不減，價格將維持高檔，鋰價持續上漲也反映在相關公司的股價，估計未來中上游供應鏈走勢仍向上，靜待第四季財報出爐的同時，投資人不妨可將資金佈置於電池、儲能為題的ETF。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪指出，展望後市，美股財報季在本周進入到高峰期也步入後半段，若科技大廠的獲利表現及展望能優於預期，則有利帶動科技股展開另一波反彈行情；反之，若財報不如預期，先前漲多的科技股股價將面臨股價修正壓力。

但由於升息可望逐步逐入尾聲，有利科技股的業績及股價表現，可利用短線的利空築底分批逢低布局，因為就長線來看，人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新的滲透速度愈來愈快，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3～5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關ETF後市持續看好。