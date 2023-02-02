14檔海外基金 規模突破50億 這檔衝百億元

投信發行基金規模大洗牌，根據投信投顧公會資料，歷經去年的波動，規模能維持在50億元的海外股票型基金，截至去年底共有14檔，包括唯一破百億的野村環球基金100.04億元、投信發行規模最大醫療相關基金PGIM保德信全球醫療生化基金96.6億元，以及老字號統一強漢基金71.39億元。

另，復華全球大趨勢、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、國泰中國內需增長等基金規模，也維持在60億元以上。

進一步來看去年規模增減變化，在投資人持續扣款買單、績效逆勢突圍等因素推升下，共有四檔基金規模僅小幅下滑在2.5億元內，包括第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、安聯全球綠能趨勢基金、PGIM保德信全球醫療生化基金，以及路博邁5G股票基金，清一色為產業型基金，且這些產業皆具備防禦或長線成長特性，顯見在市場震盪時，長線前景看升的相關基金仍持續受到投資人青睞。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，不僅投資人看好醫療產業，法人更是對醫療產業的防禦特質情有獨鍾，統計2022年整體醫療產業類股呈現資金淨流入，其中，生物科技產業類股資金淨流入金額達34億美元之多，醫療服務產業也吸金3.68億美元。在總體經濟環境不確定性高的環境中，大型製藥及大型生技公司獲利率高且財務健全，因此不畏升息，營收獲利穩定，此外，產業研發持續，成長前景及能見度優於其他產業，加上股價評價合理，吸引法人資金優先加碼布局。

江宜虔表示，展望2023年，醫療產業的研發進度及併購題材仍被看好，大型製藥及大型生物科技公司仍具投資價值，加上聯準會今年有望放慢升息步伐，利率環境逐漸穩定，有利於具有研發實力的中小型生物科技類股可望於今年度展現更佳的表現。

展望2023年，野村投信認為台股將是柳暗花明，雖然短期內受不確定因素影響而較為波動，但去年的利空因素如高通膨、強升息等逐漸淡化，隨著庫存調整與盈餘下修告一段落，股市即可望走出整理格局。因此，當股市拉回至低檔時，宜選擇長線趨勢股逐步布局，建議聚焦在半導體，高速運算，AI，伺服器，電動車、紡織與金融等族群。14檔海外股票基金規模50億起跳前二強近百億。