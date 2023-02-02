高價股爆發潛力 中信小資高價30配息出爐

美國聯準會（Fed）主席鮑爾並透露通膨壓力放緩，台股2日大舉反彈，高價股也搶鋒頭，表彰「用小錢買高價台股組合」的中信小資高價30 ETF（00894）受益人數及規模持續成長，中信投信指出，景氣5月有望開始回升，高價股爆發潛力優，投資人可逢低分批布局。

中信小資高價30 ETF 1日發布第一階段配息公告，每單位配發0.1元，與前次持平，預定16日為除息日，欲參與本次配息之投資人最後買進日為15日，並可於3月20日領到本次配息。

中信小資高價30 ETF經理人張嘉祐表示，台灣各產業龍頭具有國際代表性及技術領先量能，充分展露隱形冠軍的特色，能夠在需求回溫後，掌握獲勝契機，在全球不確定利空因素逐漸消弭，估計今年上半年將由先前跌深的電子類股引領大盤回升，有利於高價股表現。

中信小資高價30 ETF為全台唯一且首檔聚焦高價股的台股ETF，於2021年8月成立，自2021年8月成立至2023年1月底，受益人數達3萬1,942人，增幅39％，規模也達27.3億元，成長82％，配息頻率採取季配息，2022年全年每單位配息金額為0.64元，年化殖利率為5.2％。

中信投信表示，中信小資高價30 ETF上市不久後，就遭遇台股重挫時期，但受益人數及規模均呈現成長趨勢，可見投資人依舊看好高價台股未來的潛力及表現。

展望後市，張嘉祐認為，台股基本面目前處於打底態勢，仍需關注外銷訂單及出口貿易總值兩者年增率的表現，主要觀察地區為大陸及香港地區，產業則可聚焦電子零組件及資通產品，料在下半年需求回溫之際，台股表現也相對值得期待。