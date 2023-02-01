三基金平台 定期定額終身免手續費

為鼓勵更多國人做好人生財務規畫，許多基金銷售機構推出新年度的定期定額優惠，而三大基金平台都推出期定額買基金終身不用手續費，除了定期定額買基金不用手續費，連單筆買共同基金也不用，大幅度的降低投資人投資門檻。

基富通表示，今年在該基金平台更推出股票型基金定期定額終身零手續費，並贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰，每張酷碰最多可申購10檔基金，也就是用這酷碰單筆申請任何基金都不用手續費，而且平台不收信託管理費、贖回手續費，完全公開透明。

據集保基金資訊觀測站資料，目前國內投信公司每月定期定額扣款人數超過50萬人（已含基富通扣款人數），平均每人申購約1.4筆基金。然而因基富通之前透過「好享退」以及「好好退休」等活動推定期定額投資基金使得該基金平台定期定額人數逾11萬人，而且更有2成定期定額投資人（也就是逾2萬人）每個月定期定額超過16筆。

這代表定期定額不僅適合小資族或上班族作為理財的起手式，有大筆資金的投資人，同樣運用定期定額，積極地存共同基金，使得基富通基金規模存量更逾950億元。

除基富通外，中租投顧和鉅亨買基金等二基金平台同樣推不同的申購基金優惠。「鉅亨買基金」在去年年底時即宣布該基金平台基金定期定額從今年起終身零手續費，而且無時間限制，為國內首家同時推出配息基金及定期定額終身優惠的基金交易平台。

鉅亨買基金指出，包括月配息、平衡型及債券型基金單筆申購也是終身零手續費，鉅亨會員每周五都能領取單筆零優惠券以折抵其他的股票基金手續費，因此等同宣告買基金零手續費的時代正式來臨。

中租投顧說明，中租基金平台目前債券型（不限級別）／平衡型（不限級別）／股票配息型基金都是全年單筆、定期定額終身零手續。對於新開戶和會員還有更優的優惠活動。

基富通總經理王浩宇強調，全球股市熊短牛長，不過，景氣三年一個小循環、十年一個大循環，造成市場的波動起伏不定，採取定期定額且長期紀律投資的方式，可望發揮分散風險的作用，並享有時間複利帶來的加乘效果。